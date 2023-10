Projeto "Espaço Amigo" realiza atividades em parceria com a Secretaria de Esportes de Ibaté

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Jardim Cruzado, que coordena o “Projeto Espaço Amigo”, realizou na última semana atividades diferenciadas em comemoração ao “Dia das Crianças”.

As crianças que frequentam diariamente o “Espaço Amigo”, participaram das atividades na Piscina Municipal com as educadoras do projeto, e do Campo Municipal, em parceria com a Secretaria de Esporte.

Amanda C. S. Affonso Vieira, coordenadora da Assistência Social, explica que essas ações fazem parte da política da Assistência Social. “É prestado o atendimento para as crianças provindas de famílias inseridas em um contexto de vulnerabilidade social. O Projeto Espaço Amigo é pautado no desenvolvimento das potencialidades e habilidades, aliado ao esforço de inclusão familiar realizado para pleno alcance dos objetivos propostos. Buscando assim, auxiliar na prevenção dos riscos e no fortalecimento da função protetiva das famílias. O projeto realiza diversas atividades lúdicas, pedagógicas, culturais e de esporte”, detalhou.

Vilma Souza, coordenadora do CRAS, salienta a importância do trabalho Intersetorial e agradeceu toda equipe da Secretaria de Esportes pelo apoio oferecido. “Agradeço a todos os colaboradores da Secretaria de Esportes, que nos apoiam com as atividades do projeto”, concluiu.

O “Projeto Espaço Amigo” acontece de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h, e das 13h às 16h, e é realizado em parceria com o Centro de Formação Artística “Anna Ponciano Marques”, na Rua Itirapina s/n, no Jardim Cruzado.

