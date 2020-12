Projeto de Ibaté repercute na África

Luis Henrique e o Prefeito de Ibaté, Zé Parrella: projeto desenvolvido em 2019 no município levou bonecas para crianças de Malawi, na África - Crédito: Divulgação

Uma visita do jovem missionário Luis Henrique Barbano da Silva ao gabinete do Prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, trouxe informações da repercussão de um projeto desenvolvido no final de 2019 no município.

Na época, educadores infantis de duas creches de Ibaté trabalharam voluntariamente para confeccionar bonecas negras que, por meio de uma viagem missionária de Luis Henrique, conseguiram chegar até crianças do Malawi, na África.

Luis Henrique, que mora em Ibaté, faz parte de uma organização cristã evangélica conhecida como Jocum (Jovens Com Uma Missão) e que mobiliza jovens para a obra missionária em várias nações.

Segundo ele, o motivo da visita ao gabinete foi presentear o Prefeito com uma obra de arte que trouxe da viagem: um quadro representando o mapa e a bandeira de Malawi, além de deixar para Parrella uma das bonecas. "Com as restrições do isolamento social, devido à pandemia de Coronavírus, demorei para entregar os presentes para o Prefeito José Luiz Parella. É uma forma simbólica de agradecer Ibaté por esse projeto que levou tanta alegria para as crianças de Malawi. Na África, as crianças não têm brinquedos e quando eu entreguei as bonecas foi um momento muito impactante. Eram crianças órfãs e os olhos delas brilharam e vi que ficaram muito felizes".

Idealizado pela coordenadora pedagógica da rede municipal de Ibaté Osmara Barbano Claudino, que é mãe do missionário, o projeto ficou conhecido como "Costurando Sonhos". Foram produzidas e enviadas 50 bonecas confeccionadas em tecido com o mesmo tom de pele, cabelo cacheado e vestidos usados pelas meninas de Malawi. Para montar a boneca, as professoras voluntárias receberam doações e compraram tecidos e outros materiais com recursos próprios.

Zé Parrella relembrou a empolgação e o envolvimento da cidade na produção das bonecas. "Foi um momento de trabalho voluntário das professoras de Ibaté para que o Luis Henrique pudesse levar as bonecas na sua missão. Hoje temos certeza de que esses brinquedos levaram alegria e que estão dando um pouco de conforto para as crianças lá na África", finalizou o Prefeito agradecendo.

