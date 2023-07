Projeto Cidadania Itinerante realiza mais de 200 atendimentos em Ibaté

Crédito: Divulgação

Entre os dias 13 e 15 de julho, Ibaté recebeu pela primeira vez o Projeto “Cidadania Itinerante”, realizado em parceria com a Secretaria da Justiça - Cidadania do Estado de São Paulo e Secretaria Municipal de Assistência Social.

O objetivo foi oferecer, gratuitamente, diversos serviços à população, como agendamento para RG; agendamento para emissão de 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito), de CPF e de contas de consumo (água e luz), emissão de carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais, entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículo, SERASA, recebimento de denúncias e prestação de orientação e encaminhamento para coordenadorias, programas e ouvidoria da SJC.

Para a coordenadora da Assistência Social, Amanda Affonso, a ação trouxe resultados promissores. “Foi uma ação positiva. Descentralizamos o atendimento e levamos para a população os serviços, só que mais próximos de casa”, detalhou.

No dia 13, a van do Cidadania Itinerante esteve no estacionamento do Centro de Formação Artística “Anna Ponciano Marques” no Jardim Cruzado, no dia 14, o atendimento foi na Praça do Jardim Icaraí, defronte ao PSF. No dia 15, no encerramento das atividades em Ibaté, o projeto atendeu na Praça São João Evangelista de Toledo, a Praça Central.

O prefeito José Luiz Parella, elogiou o Projeto “Cidadania Itinerante”. “O projeto atendeu com facilidade e rapidez mais de 200 moradores do município, totalizando 903 solicitações dos seus serviços básicos. Agradeço a todos os profissionais envolvidos no trabalho realizado e à população que prestigiou essa ação”, declarou.

