Projeto Cidadania Itinerante oferece serviços à população de Ibaté nos dias 13, 14 e 15 de julho

Nos dias 13, 14 e 15 de julho, Ibaté recebe pela primeira vez a edição do Cidadania Itinerante, um programa do Governo do Estado, trazido ao município em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que visa prestar gratuitamente serviços essenciais à população, por meio de um micro-ônibus.

O veículo presta atendimento nesta quinta-feira, dia 13, das 10h às 18h, no estacionamento do Centro de Formação Artística “Anna Ponciano Marques” – Centro Cultural, no Jardim Cruzado. Já na sexta-feira a prestação dos serviços será oferecida na Praça do Jardim Icaraí, defronte ao PSF. Por fim, encerrando sua passagem pela cidade, no sábado, dia 15, o micro-ônibus permanece das 09 às 15h, na Praça João Evangelista de Toledo, a Praça Central.

Serão oferecidos à população local serviços como agendamento de segunda via para RG, certidões de nascimento, casamento e óbito; atestado de antecedentes criminais; Carteira de Trabalho Digital (no celular); emissão e segunda via de CPF; solicitação de contas de consumo (água e luz); entrada no seguro-desemprego; elaboração de currículo e consultas no Serasa. Também haverá atendimento para receber denúncias, realizar orientações e encaminhamentos para programas e serviços.

O Cidadania Itinerante é uma iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, que visa facilitar o acesso das comunidades a serviços essenciais e orientações relacionados à promoção da cidadania e à garantia de direitos individuais. Pelo Governo do Estado, a população também terá acesso no local a serviços da Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania, entre outros. Confira abaixo a lista de prestação de serviços na íntegra.



SERVIÇO:

• Agendamento de 2 via de RG:

• Solicitação 2ª Vias de Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito.

• Atestado de antecedentes criminais;

• Carteira de Trabalho Digital no celular; (criamos um e-mail para o usuário, após cadastramos no site do Ministério do Trabalho.)

• Entrada de Seguro Desemprego;

• Emissão de CPF; (neste caso será feita a 1ª via, 01 a 24 anos);

Emissão de 2° via de CPF;

• Emissão de 2ª via de contas: água; luz;

• Elaboração de Currículo; Vitae;

• Emissão de 2° via de Título de Eleitor;

• Agendamento de 2° via de CNH (Taxas são pagas normalmente);

• Boletim de ocorrência;

• Consulta Serasa;

• Orientações sobre PROCON, Defensoria;

• Encaminhamentos e acolhimentos de denúncias dos Programas e Coordenadorias da SJC:

• Orientação sobre as Coordenadorias da SJC

• Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS);

• Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI);

• Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP);

• Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVI);

• Coordenadoria Geral de Direitos Humanos (CGDH);

• Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte (PPCAAM);

• Coordenação de Políticas para Juventude

• Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania.

