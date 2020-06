Projeto busca arrecadar leite e alimentos para população carente de Ribeirão Bonito

Com o objetivo de ajudar as famílias carentes de Ribeirão Bonito, o Projeto Leite Sem Fronteiras realizará um Pedágio Solidário na cidade. A Ação será no dia 6 de junho de 2020, das 9h às 17h, na rua João Alves Delfino, entre as Praças da Matriz e 9 de Julho, no Centro.

Os idealizadores do projeto, Patricia Nazzari e Matheus Fontana, destacam que o objetivo é arrecadar leite e alimentos para as famílias carentes do município, sendo as doações entregues ao Fundo Social de Solidariedade, que ficará responsável pela distribuição para quem realmente precisa.

De acordo com Patrícia, o Projeto Leite Sem Fronteiras visa apenas contribuir com as pessoas mais carentes. “Somos um grupo de amigos que nos unimos para ajudar as pessoas menos favorecidas. Estaremos em Ribeirão Bonito, para fazer um Pedágio Solidário e arrecadar leite e alimentos. O trabalho do grupo é totalmente voluntário, sem fins lucrativos e sem políticas, simplesmente em prol das pessoas carentes da cidade”, observou.

Além de leite e alimentos, também poderão ser doados roupas, em bom estado, e cobertores. (RB na Rede)

