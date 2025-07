Profissionais da educação participam de formação sobre igualdade racial em Ibaté

O encontro aconteceu no Centro Comunitário e reuniu educadores de diversas unidades escolares, reafirmando o compromisso do município com uma educação mais inclusiva, representativa e antirracista.

A formação destacou a urgência de práticas pedagógicas que reconheçam e valorizem a identidade racial dos estudantes, promovendo reflexões sobre o papel da escola na luta contra o racismo estrutural e institucional.

A iniciativa faz parte das ações contínuas da Secretaria de Educação em prol da equidade racial nas escolas e da formação contínua dos profissionais da rede municipal.

Na manhã desta sexta-feira (04), a Secretaria Municipal de Educação de Ibaté promoveu uma formação especial voltada aos profissionais da Educação com o tema "Racismo Estrutural e Institucional: A importância do protagonismo das crianças pretas, pardas e indígenas nas atividades escolares"