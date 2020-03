Crédito: Arquivo/SCA

Em posse de um mandado de busca e apreensão, policiais militares detiveram no cruzamento das ruas José Giro com a Izaltino de Moraes, no Jardim Cruzado, L.O.D.N., 18 anos, procurado pela Justiça.

O acusado foi encaminhado ao Fórum de Ibaté e posteriormente ao IML e em sequência ao NAI.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também