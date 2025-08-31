Procurado pela Justiça de Pernambuco morre em confronto com BAEP em Brotas

Crédito: Grupo Rio Claro

Um homem procurado pela Justiça de Pernambuco morreu no início da noite deste sábado (30) após confronto com o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) em Brotas (SP).

A ação aconteceu por volta das 18h25, na Rua Deputado Sales Filho, no Jardim Bela Vista, durante uma operação de inteligência que apurava a presença de um foragido considerado de alta periculosidade. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Segundo a Polícia Militar, ao perceber a chegada das equipes, o suspeito correu para os fundos da residência onde estava e efetuou disparos contra os policiais, que revidaram. O homem, identificado como I.T.F.B., foi baleado, recebeu atendimento inicial do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ocorrência, outros três homens que estavam na casa foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

No imóvel, os policiais apreenderam três armas de fogo:

01 fuzil calibre 5,56 Imbel;

01 pistola Glock calibre .40;

01 revólver calibre .38 com numeração suprimida;

além de carregadores e munições.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Rio Claro (SP) e contou com acompanhamento da Polícia Civil e da perícia técnica.

