Procurado é capturado durante ocorrência na região central de Itirapina

Polícia Militar Itirapina -

Na madrugada desta sexta-feira (12), a Polícia Militar em Itirapina prendeu um indivíduo procurado pela Justiça durante o atendimento a uma ocorrência no centro da cidade.

A equipe da viatura I-37206, com apoio de outra guarnição, foi acionada para averiguação na Avenida 11. No local, tratava-se de um chamado familiar sem maiores consequências. Entretanto, durante a consulta dos envolvidos nos sistemas COPOM e Muralha Paulista, os policiais constataram que um dos presentes possuía mandado de prisão em aberto.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de Rio Claro. A autoridade de plantão confirmou a prisão e determinou o recolhimento do detido à carceragem, onde permanece à disposição da Justiça.

