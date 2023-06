Procurada por crimes de trânsito é recolhida ao Centro de Triagem de São Carlos

Caminhonete que acusada dirigia e no detalhe a vítima que faleceu - Crédito: reprodução/Araraquara Agora

Uma mulher de 36 anos que era procurada pela Justiça por crimes de trânsito praticados em 2019 foi capturada pela Polícia Militar de Araraquara. Ela está presa no Centro de Triagem de São Carlos.

Segundo relatório policial, os PMs realizaram abordagem a um grupo de pessoas em situação de rua que vivem no antigo Tropical Shopping. Durante pesquisa nos antecedentes criminais foi constatado que havia um mandado de prisão preventiva contra a mulher.

Os crimes na qual ela era procurada eram homicídio culposo no trânsito, lesão corporal na direção de veículo automotor e por dirigir sob efeito de álcool. O crime aconteceu no mês de setembro de 2019 no bairro Jardim Águas do Paiol.

A mulher dirigia uma caminhonete e bateu violentamente na traseira de um caminhão estacionado que estava estacionado. Na época do acidente, Fernando Henrique Ramom de 33 anos que estava no banco da frente do veículo ficou preso nas ferragens do veículo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Os outros dois ocupantes do veículo de 37 e e 39 anos tiveram apenas ferimentos leves.

No dia do acidente a condutora da caminhonete foi submetida ao teste do bafômetro que apontou que ela estava embriagada. No dia 29 de maio deste ano, a justiça decretou a prisão preventiva dela.

Depois de ser conduzida ao plantão policial de Araraquara, a acusada foi transferida para a cadeia pública de São Carlos, onde aguarda providências da Justiça.

Com informações do Araraquara Agora

