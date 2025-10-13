(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Região

Procissão dos Barcos no Broa celebra fé, cultura e turismo em Itirapina

13 Out 2025 - 10h17Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Procissão dos Barcos no Broa celebra fé, cultura e turismo em Itirapina - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A tradicional Procissão dos Barcos realizada neste domingo (12), no Balneário Santo Antônio do Broa, reuniu moradores, visitantes e devotos em uma celebração marcada pela fé e pela valorização das tradições culturais de Itirapina.

O evento, promovido com apoio da Prefeitura Municipal de Itirapina, por meio da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, teve início às 10h, com a saída das embarcações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Às 11h, foi celebrada a missa solene à beira do lago, reunindo famílias e turistas que prestigiaram o momento de devoção.

Pela primeira vez, as embarcações participantes receberam uma bênção simbólica, gesto que emocionou os presentes e deu um novo significado à tradição, reforçando o espírito comunitário e religioso da data.

A iniciativa tem como objetivo valorizar o turismo religioso e cultural do município, além de fortalecer o Broa como destino de lazer, fé e integração entre moradores e visitantes. A Prefeitura destacou que continuará apoiando ações que promovam o resgate das tradições locais e incentivem o turismo sustentável na região.

Leia Também

Caminhonete é arrastada por trem em Itirapina
Veja vídeo 10h26 - 13 Out 2025

Caminhonete é arrastada por trem em Itirapina

Morador de Dourado divide prêmio de R$ 1 milhão no Hiper Saúde
Região08h22 - 13 Out 2025

Morador de Dourado divide prêmio de R$ 1 milhão no Hiper Saúde

Casal é baleado após discussão por barulho de escapamento em Porto Ferreira
Região10h14 - 12 Out 2025

Casal é baleado após discussão por barulho de escapamento em Porto Ferreira

Polícia Militar Ambiental prende dupla com espingardas calibre 12 na zona rural de Descalvado
Região06h50 - 12 Out 2025

Polícia Militar Ambiental prende dupla com espingardas calibre 12 na zona rural de Descalvado

Motorista de 28 anos morre após capotamento na Rodovia Washington Luís
Rio Claro 06h41 - 12 Out 2025

Motorista de 28 anos morre após capotamento na Rodovia Washington Luís

Últimas Notícias