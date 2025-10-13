Procissão dos Barcos no Broa celebra fé, cultura e turismo em Itirapina

Crédito: divulgação

A tradicional Procissão dos Barcos realizada neste domingo (12), no Balneário Santo Antônio do Broa, reuniu moradores, visitantes e devotos em uma celebração marcada pela fé e pela valorização das tradições culturais de Itirapina.

O evento, promovido com apoio da Prefeitura Municipal de Itirapina, por meio da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, teve início às 10h, com a saída das embarcações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Às 11h, foi celebrada a missa solene à beira do lago, reunindo famílias e turistas que prestigiaram o momento de devoção.

Pela primeira vez, as embarcações participantes receberam uma bênção simbólica, gesto que emocionou os presentes e deu um novo significado à tradição, reforçando o espírito comunitário e religioso da data.

A iniciativa tem como objetivo valorizar o turismo religioso e cultural do município, além de fortalecer o Broa como destino de lazer, fé e integração entre moradores e visitantes. A Prefeitura destacou que continuará apoiando ações que promovam o resgate das tradições locais e incentivem o turismo sustentável na região.

