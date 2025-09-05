Problema em poço artesiano pode afetar abastecimento de água em Ibaté

A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Água e Esgoto (DAE), informou que foi identificado um problema técnico no poço artesiano localizado no bairro Popular, o que pode causar instabilidade no abastecimento de água em diferentes pontos da cidade.

Após a constatação da falha, uma empresa especializada foi acionada para realizar a retirada da bomba do poço. Durante a desmontagem do equipamento, técnicos identificaram que o mancal da bomba estava quebrado, o que resultou na queima do motor e comprometeu o funcionamento do sistema.

Enquanto isso, está sendo realizada a perfilagem do poço, um procedimento técnico que permite avaliar as condições internas da estrutura. A partir do resultado dessa análise – que inclui a filmagem do interior do poço – serão definidas as próximas ações para garantir a segurança, eficiência e durabilidade do sistema de captação.

Em razão do ocorrido, a Prefeitura alerta que poderá haver diminuição na pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água em algumas regiões do município até que o serviço seja totalmente restabelecido.

Diante da situação, a Administração Municipal solicita a colaboração da população para o uso consciente e econômico da água durante este período de instabilidade.

