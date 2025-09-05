(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Região

Problema em poço artesiano pode afetar abastecimento de água em Ibaté

05 Set 2025 - 16h42Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Problema em poço artesiano pode afetar abastecimento de água em Ibaté -

A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Água e Esgoto (DAE), informou que foi identificado um problema técnico no poço artesiano localizado no bairro Popular, o que pode causar instabilidade no abastecimento de água em diferentes pontos da cidade.

Após a constatação da falha, uma empresa especializada foi acionada para realizar a retirada da bomba do poço. Durante a desmontagem do equipamento, técnicos identificaram que o mancal da bomba estava quebrado, o que resultou na queima do motor e comprometeu o funcionamento do sistema.

Enquanto isso, está sendo realizada a perfilagem do poço, um procedimento técnico que permite avaliar as condições internas da estrutura. A partir do resultado dessa análise – que inclui a filmagem do interior do poço – serão definidas as próximas ações para garantir a segurança, eficiência e durabilidade do sistema de captação.

Em razão do ocorrido, a Prefeitura alerta que poderá haver diminuição na pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água em algumas regiões do município até que o serviço seja totalmente restabelecido.

 

Diante da situação, a Administração Municipal solicita a colaboração da população para o uso consciente e econômico da água durante este período de instabilidade.

 

Leia Também

Colisão traseira deixa vítima fatal na SP-330
Região14h13 - 05 Set 2025

Colisão traseira deixa vítima fatal na SP-330

Novos radares começam a operar nos pedágios de Colina, Pirangi e Monte Alto
Região10h52 - 05 Set 2025

Novos radares começam a operar nos pedágios de Colina, Pirangi e Monte Alto

Idoso de 76 anos é atropelado por trem
Matao 10h49 - 05 Set 2025

Idoso de 76 anos é atropelado por trem

Homem procurado morre em confronto com o BAEP
Região07h10 - 05 Set 2025

Homem procurado morre em confronto com o BAEP

Defesa Civil de Ibaté registra 33 atendimentos em agosto
Região19h45 - 04 Set 2025

Defesa Civil de Ibaté registra 33 atendimentos em agosto

Últimas Notícias