Primeiros pórticos de pedágio eletrônico em rodovias paulistas completam um ano

Pedágio Free Flow - Crédito: Divulgação

A Ecovias Noroeste Paulista comemora o primeiro ano de operação dos dois primeiros pórticos do sistema Siga Fácil (pedágios eletrônicos também conhecidos como Free Flow) em São Paulo, instalados nas rodovias Laurentino Mascari (SP-333), em Itápolis, e Carlos Tonanni (SP-333), em Jaboticabal. O balanço aponta resultados expressivos em sustentabilidade, segurança viária e comodidade para os usuários.

Em um ano, mais de 4,3 milhões de veículos passaram pelos pórticos, gerando economia superior a 65 mil horas de viagem para motoristas e transportadores. A fluidez proporcionada pelo modelo trouxe impacto direto na redução de emissões: 62% a menos de CO em comparação às praças físicas tradicionais, o que equivale a quase 1.000 toneladas de poluentes que deixaram de ser jogados na atmosfera.

Outro destaque é o índice de adimplência de 97%, reflexo da forte campanha educativa conduzida pela concessionária. A iniciativa ajudou a disseminar informações sobre o sistema e garantiu que os usuários compreendessem com clareza as formas de pagamento disponíveis. Atualmente, 84% optam pelo TAG eletrônico e 16% utilizam outros meios como: cartão e pix.

“O Pedágio Eletrônico é um marco de inovação no setor rodoviário. Ele mostra que é possível conciliar tecnologia, sustentabilidade e qualidade de serviço, oferecendo ao usuário uma experiência muito mais fluida e segura, ao mesmo tempo em que contribuímos para a descarbonização das rodovias”, afirma Danyel Nunes, Diretor Superintendente da Ecovias Noroeste Paulista.

Expansão na SP-326

O sucesso dos primeiros pórticos abriu caminho para a expansão do sistema. Até o fim de 2025, a concessionária colocará em operação mais dois equipamentos na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326):

Km 307, em Dobrada – previsão de início em novembro.

Km 357, em Taiúva – previsto para dezembro.

Pioneirismo

A Ecovias Noroeste Paulista é a primeira concessionária do Estado de São Paulo a implantar os pórticos com cobrança automática. Já consolidado em diversos países, esse modelo desponta como tendência mundial e deve se firmar, nos próximos anos, como padrão nas rodovias concedidas do Brasil, substituindo gradativamente as praças físicas por pórticos inteligentes.

Benefícios tarifários

Com o Pedágio Eletrônico não é necessário manter dinheiro trocado ou parar para efetuar o pagamento, além de contar, também, com os descontos tarifários oferecidos aos usuários de TAG. O DUF (Desconto de Usuário Frequente) contempla apenas veículos de passeio (automóvel, caminhonete e furgão, automóvel e caminhonete com semirreboque, automóvel e caminhonete com reboque). O DBT (Desconto Básico de Tarifa, para veículos pesados), benefício que oferece 5% de desconto a todas as categorias de veículos, independente da quantidade de viagens realizadas.

