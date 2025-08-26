(16) 99963-6036
Primeira edição do “Ibaté em Ação” reúne centenas de moradores

26 Ago 2025 - 08h02Por Jéssica C.R.
A Prefeitura de Ibaté realizou no último sábado (23), na Praça Antônio Moreira (CDHU), a primeira edição do projeto “Ibaté em Ação – A Prefeitura nos Bairros”. O evento foi considerado um sucesso, reunindo moradores para um dia inteiro de atendimentos gratuitos, atividades culturais e atrações para toda a família.

Serviços gratuitos oferecidos à população

Durante a ação, diversos serviços de saúde, assistência social e orientações foram disponibilizados:

  • Atendimento odontológico: 13 pacientes atendidos, além de um curativo realizado;

  • Aferição de pressão arterial: 73 atendimentos;

  • Testes de glicemia: 50 realizados;

  • Vacinação de pets: 250 doses aplicadas em cães e gatos;

  • Cortes de cabelo: 32 atendimentos;

  • Cadastro Único: 10 registros efetuados;

  • Orientações sobre o programa REFIS: 12 atendimentos;

  • Balcão de empregos: 25 orientações e encaminhamentos;

  • Inscrições em cursos culturais: destaque para o aumento de 100% nas inscrições da Banda Marcial.

CDHU Móvel no bairro

O serviço habitacional também esteve presente com o CDHU Móvel, que registrou:

  • 89 atendimentos no sábado;

  • 125 atendimentos realizados entre quarta e sexta-feira.

Entre os serviços oferecidos, destacaram-se atualização de cadastro, esclarecimento de dúvidas e renegociação de dívidas.

Cultura e lazer para as famílias

Além dos serviços, a programação contou com atrações culturais e de lazer:

  • Distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce;

  • Brinquedos infláveis e cama elástica para as crianças;

  • Aulão aberto de Zumba;

  • Apresentação especial da Banda Marcial de Ibaté.

Próximas edições

A Prefeitura destacou que esta foi apenas a primeira edição do projeto. O “Ibaté em Ação” será levado a outros bairros, oferecendo ainda mais serviços gratuitos, atividades culturais e oportunidades de lazer para toda a população.

