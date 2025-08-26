Primeira edição do “Ibaté em Ação” reúne centenas de moradores

A Prefeitura de Ibaté realizou no último sábado (23), na Praça Antônio Moreira (CDHU), a primeira edição do projeto “Ibaté em Ação – A Prefeitura nos Bairros”. O evento foi considerado um sucesso, reunindo moradores para um dia inteiro de atendimentos gratuitos, atividades culturais e atrações para toda a família.
Serviços gratuitos oferecidos à população
Durante a ação, diversos serviços de saúde, assistência social e orientações foram disponibilizados:
-
Atendimento odontológico: 13 pacientes atendidos, além de um curativo realizado;
-
Aferição de pressão arterial: 73 atendimentos;
-
Testes de glicemia: 50 realizados;
-
Vacinação de pets: 250 doses aplicadas em cães e gatos;
-
Cortes de cabelo: 32 atendimentos;
-
Cadastro Único: 10 registros efetuados;
-
Orientações sobre o programa REFIS: 12 atendimentos;
-
Balcão de empregos: 25 orientações e encaminhamentos;
-
Inscrições em cursos culturais: destaque para o aumento de 100% nas inscrições da Banda Marcial.
CDHU Móvel no bairro
O serviço habitacional também esteve presente com o CDHU Móvel, que registrou:
-
89 atendimentos no sábado;
-
125 atendimentos realizados entre quarta e sexta-feira.
Entre os serviços oferecidos, destacaram-se atualização de cadastro, esclarecimento de dúvidas e renegociação de dívidas.
Cultura e lazer para as famílias
Além dos serviços, a programação contou com atrações culturais e de lazer:
-
Distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce;
-
Brinquedos infláveis e cama elástica para as crianças;
-
Aulão aberto de Zumba;
-
Apresentação especial da Banda Marcial de Ibaté.
Próximas edições
A Prefeitura destacou que esta foi apenas a primeira edição do projeto. O “Ibaté em Ação” será levado a outros bairros, oferecendo ainda mais serviços gratuitos, atividades culturais e oportunidades de lazer para toda a população.