Primeira edição do “Ibaté em Ação” reúne centenas de moradores

A Prefeitura de Ibaté realizou no último sábado (23), na Praça Antônio Moreira (CDHU), a primeira edição do projeto “Ibaté em Ação – A Prefeitura nos Bairros”. O evento foi considerado um sucesso, reunindo moradores para um dia inteiro de atendimentos gratuitos, atividades culturais e atrações para toda a família.

Serviços gratuitos oferecidos à população

Durante a ação, diversos serviços de saúde, assistência social e orientações foram disponibilizados:

Atendimento odontológico: 13 pacientes atendidos, além de um curativo realizado;

Aferição de pressão arterial: 73 atendimentos;

Testes de glicemia: 50 realizados;

Vacinação de pets: 250 doses aplicadas em cães e gatos;

Cortes de cabelo: 32 atendimentos;

Cadastro Único: 10 registros efetuados;

Orientações sobre o programa REFIS: 12 atendimentos;

Balcão de empregos: 25 orientações e encaminhamentos;

Inscrições em cursos culturais: destaque para o aumento de 100% nas inscrições da Banda Marcial.

CDHU Móvel no bairro

O serviço habitacional também esteve presente com o CDHU Móvel, que registrou:

89 atendimentos no sábado;

125 atendimentos realizados entre quarta e sexta-feira.

Entre os serviços oferecidos, destacaram-se atualização de cadastro, esclarecimento de dúvidas e renegociação de dívidas.

Cultura e lazer para as famílias

Além dos serviços, a programação contou com atrações culturais e de lazer:

Distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce;

Brinquedos infláveis e cama elástica para as crianças;

Aulão aberto de Zumba;

Apresentação especial da Banda Marcial de Ibaté.

Próximas edições

A Prefeitura destacou que esta foi apenas a primeira edição do projeto. O “Ibaté em Ação” será levado a outros bairros, oferecendo ainda mais serviços gratuitos, atividades culturais e oportunidades de lazer para toda a população.

