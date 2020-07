Presos fogem de CPP na região

Crédito: Divulgação

Oito detentos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Jardinópolis fugiram do semiaberto nesta quinta-feira (16).

No horário do almoço, eles atingiram o policial penal na cabeça, fugindo em seguida num carro e numa moto que aguardava os detentos fora da unidade. O servidor passa bem apesar da agressão.

Os homens não identificados que aguardavam os detentos na moto e no carro também cortaram o alambrado da unidade para facilitar a fuga. Até o fechamento deste texto, os foragidos ainda não haviam sido recapturados pelos policiais.

Depois das fugas ocorridas em março último, por conta da suspensão da “saidinha” dos presos, vários CPPs passaram a ter policiais penais armados no alambrado no entorno das unidades, inclusive em Jardinópolis. Agora, sem a escolta armada no CPP, nova fuga ocorreu.

