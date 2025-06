Preso foge durante trabalho externo

Penitenciária de Araraquara - Crédito: divulgação

Um detento, com idade não informada, fugiu da Penitenciária de Araraquara na tarde desta sexta-feira (30), enquanto participava de um trabalho externo autorizado pelo sistema prisional.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem prestava serviços em uma lavanderia conveniada à penitenciária. No momento em que os demais internos se preparavam para embarcar no transporte de retorno, ele se afastou do grupo e desapareceu.

A responsável pelo local acionou imediatamente a Polícia Militar, que realizou patrulhamento nas imediações, mas não conseguiu localizar o fugitivo. Até o fechamento desta reportagem, o preso seguia foragido.

As circunstâncias da fuga serão apuradas pelas autoridades competentes. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) já foi notificada sobre o ocorrido.

Leia Também