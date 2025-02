Prefeitura vai realizar campeonato de pesca para tentar acabar com piranhas no Broa

Represa do Broa em Itirapina - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Itirapina esclareceu, nesta terça-feira (4), as medidas que estão sendo adotadas em resposta aos recentes incidentes envolvendo piranhas na Represa do Broa. Com o objetivo de garantir a segurança da população, foi publicado o Decreto nº 4.270, que proíbe a presença de banhistas e impõe restrições às atividades aquáticas, seguindo a orientação do Corpo de Bombeiros.

Diante da inusitada situação, especialistas e órgãos ambientais foram acionados para fornecer orientações técnicas. Entre os órgãos consultados estão a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a gestão da Área de Proteção Ambiental (APA) Cuesta Corumbataí, o Comitê de Bacias Hidrográficas, a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O IBAMA encaminhou o caso para análise no setor responsável por espécies invasoras (Processo 02027.000725/2025-91), enquanto a SP Águas protocolou o caso (Processo 137.00001759/2025-21), aguardando parecer da Diretoria de Bacia do Médio Tietê.

Especialistas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) recomendaram a realização de estudos e monitoramento para compreender melhor o fenômeno. Em uma reunião com representantes da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, da Associação de Moradores e Proprietários de Imóveis no Broa (APIB) e um biólogo especialista, foram estabelecidas três ações iniciais:

Contratação de uma empresa especializada para monitorar a ictiofauna da represa, a fim de identificar padrões de ocorrência das pirambebas e subsidiar decisões futuras. Elaboração de uma lei municipal específica para regulamentar a pesca, com ênfase na proibição da soltura de espécies invasoras. Organização de um campeonato de pesca de piranhas pela APIB, respeitando as normas ambientais e a legislação vigente sobre o período da Piracema.

Leia Também