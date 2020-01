Prefeitura realizará o “Projeto Ibaté em Férias” para ocupar crianças no recesso escolar

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através das Secretarias Municipais de Promoção e Bem-Estar Social; Esportes, Turismo e Lazer; Cultura; Saúde; Educação; Transporte; Merenda e Guarda Municipal, vai iniciar na segunda-feira, 13, o “Projeto Ibaté em Férias”.

Amanda Affonso, que é membro da Comissão Organizadora do Projeto, conta que “a partir das articulações dessas secretarias e a efetivação de suas políticas públicas, voltada para a proteção integral das crianças, tivemos como intuito desenvolver o biopsicossocial dos pequenos, através das atividades recreativas e construtivas. Neste sentido, contamos com o apoio de vários profissionais da rede para potencializar o projeto e promover o máximo possível de momentos prazerosos”, explica.

Ela conta que as atividades vão acontecer durante duas semanas, tendo início no dia 13 de janeiro e o término na sexta-feira (24), no período da manhã. “Atenderemos crianças com faixas etárias entre 06 e 12 anos, de todos os bairros da cidade”, afirmou.

O Projeto tem por finalidade, oferecer às crianças no período de férias escolares de janeiro, opções de lazer que preencham o seu tempo livre de forma prazerosa e ao mesmo tempo construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas.

As atividades acontecerão na Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni, no bairro Jardim Cruzado, com total de 300 crianças. “Todos os participantes receberão café da manhã e lanches, diariamente, além de um mais reforçado, no horário de almoço, onde foi feito uma parceria com o Projeto Municipal Merenda nas Férias”, contou Amanda.

As crianças participarão de oficinas de dança, lutas, circo, esportes, artes, prevenção acidentes domésticos, higiene bucal além de muita diversão. “Conseguimos unir vários setores da cidade e todos abraçaram essa ideia. Foram realizadas diversas reuniões com cada secretário e funcionários da rede municipal, na qual construímos a melhor forma de interagirmos com as crianças, através de brincadeiras, gincanas, oficinas aumentando assim o repertório cognitivo dos pequenos”, explica Raul Seixas II, diretor municipal de Esportes.

A Prefeitura vai disponibilizar o transporte para crianças que moram nos bairros, Jardim Popular e Jardim Icaraí. A Guarda Municipal também fará oficinas mostrando os riscos do cerol [atividade que acontece muito nesse período] e as agentes de saúde, orientadas por uma dentista da rede, farão o trabalho de saúde bucal, após cada almoço.

O prefeito José Luiz Parella ressalta que a ideia é ocupar as crianças nas férias escolares. “Esse projeto é para tirar nossas crianças do ócio, durante as férias, proporcionando atividades para que elas possam se ocupar e não pensar em fazer coisas erradas, ficando longe das drogas e de más companhias. Portanto, trata-se de mais um projeto pioneiro de Ibaté que, com certeza, assim como o Merenda Nas Férias, se tornará referência para que outras prefeituras possam implantar em suas cidades”, finalizou.

