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sexta, 27 de marÃ§o de 2026
IbatÃ©

Prefeitura realiza manutenÃ§Ã£o e revitalizaÃ§Ã£o da PraÃ§a do Jardim Mariana

27 Mar 2026 - 06h10Por Jessica Carvalho R
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Prefeitura realiza manutenÃ§Ã£o e revitalizaÃ§Ã£o da PraÃ§a do Jardim Mariana -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, está realizando serviços de manutenção e revitalização na Praça do Jardim Mariana, localizada em frente à Igreja Santo Antônio.

A iniciativa tem como objetivo melhorar o espaço público, garantindo mais conforto, segurança e um ambiente adequado para lazer e convivência da população. Entre os serviços executados estão limpeza, manutenção geral, organização do espaço e melhorias na estrutura da praça.

De acordo com a Prefeitura, a revitalização também visa preparar o local para a celebração de Domingo de Ramos, que será realizada neste domingo na própria praça, em frente à igreja. A celebração religiosa deve reunir representantes de todas as igrejas da cidade, promovendo um momento de fé, união e reflexão para a comunidade.

A expectativa é de que um grande número de fiéis participe do evento, que marca o início da Semana Santa. Por isso, os trabalhos estão sendo realizados com atenção especial, garantindo que o espaço esteja organizado e preparado para receber a população com segurança e estrutura adequada.

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