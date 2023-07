Prefeitura investe na sinalização e reforça compromisso com a segurança no trânsito de Ibaté

SIGA O SCA NO

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Obras, deu início a instalação de 530 novas placas de trânsito, com o investimento de 355 mil.

A finalidade é substituir as placas que se encontram danificadas e também sinalizar alguns novos locais na área urbana.

O Município realizou um mapeamento dos bairros para a instalação das placas e, nesse primeiro momento, os bairros São Benedito, Santa Terezinha, Vila Tamoio, Jardim Menzani, Jardim do Bosque e Centro já foram contemplados. O serviço segue gradativamente até concluir a execução em toda a cidade.

De acordo com o Secretário Municipal de Obras de Ibaté, Daniel Luis Antonio Cardoso, o trabalho está sendo realizado por uma empresa contratada através de processo licitatório. “As placas contém indicações diversas, incluindo sinalização de pare, lombada e sentido único. O objetivo da medida é aumentar a segurança de veículos e pedestres, bem como alertá-los acerca das condições de circulação do local. É importante lembrar que os condutores devem se atentar à sinalização, respeitando as regras de trânsito”, destacou o secretário.

Recentemente, a Secretaria de Obras iniciou o trabalho de instalação de placas de nomenclatura de via e identificação de bairro, a substituição das sinalizações segue gradativamente, até alcançar todos os bairros do município.

Vale ressaltar que, periodicamente são feitas manutenção das sinalizações horizontais, com pintura em faixas de pedestres e guias.

Leia Também