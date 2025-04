Prefeitura inicia limpeza do Ecoponto do Broa nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura de Itirapina vai começar, nesta quinta-feira, 24 de abril, a limpeza do Ecoponto do Broa. A reportagem do SÃO CARLOS AGORA tem recebido várias reclamações de que não há uma limpeza constante do local e isso acaba ocasionando a ação de criminosos que colocam fogo nos objetos inservíveis que são depositados no local. Recentemente a reportagem já noticiou pelo menos dois incêndios criminosos no local.

O secretário adjunto de Serviços Públicos e chefe da Defesa Civil de Itirapina, Juninho Teixeira, afirmou com exclusividade ao SÃO CARLOS AGORA que além da limpeza que será realizada amanhã, está em andamento um estudo para a terceirização dos três ecopontos de Itirapina (localizados no Broa, em Ubá e na área urbana de Itirapina) para ampliar o controle e limitar a quantidade de material depositado.

Teixeira não poupa críticas aos moradores do Broa, que segundo ele, são os que mais reclamam e, ao mesmo tempo, os que mais promovem sujeira. “Infelizmente, o povo não tem cuidado. Jogam de tudo no local, o que não pode e o que não pode também. No fim de semana acabam jogando em frente à casa do vizinho”, comenta.



O secretário também afirma que a demora na limpeza é causada pela limitação que ele tem para executar o trabalho. “Tenho apenas 3 caminhões para cuidar de toda a cidade. Este é um dos motivos que nos leva a pensar em copiar o modelo de São Carlos e terceirizar os ecopontos. Hoje não temos um fiscal no local, o que torna difícil qualquer controle”, comenta Teixeira.

