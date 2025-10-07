Prefeitura inicia cadastro digital de moradores e proprietários do Broa

Portaria de acesso ao Broa - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Itirapina, por meio da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, iniciou o processo de cadastro digital dos moradores e proprietários do Broa, com o objetivo de modernizar e simplificar o controle de acesso à região.

Com o novo sistema, será possível gerenciar convidados e visitantes de forma rápida e eficiente, utilizando o WhatsApp como ferramenta principal de liberação, o que elimina a necessidade de listas físicas, convites impressos e protocolos manuais.

De acordo com a administração municipal, a expectativa é de que o sistema esteja totalmente operacional em cerca de 90 dias, proporcionando mais agilidade no atendimento e maior conforto aos moradores e proprietários.

