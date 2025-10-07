(16) 99963-6036
terça, 07 de outubro de 2025
Itirapina

Prefeitura inicia cadastro digital de moradores e proprietários do Broa

Sistema vai modernizar o controle de acesso e agilizar liberação de visitantes

07 Out 2025 - 14h34Por Da redação
Portaria de acesso ao Broa - Crédito: divulgação Portaria de acesso ao Broa - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Itirapina, por meio da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, iniciou o processo de cadastro digital dos moradores e proprietários do Broa, com o objetivo de modernizar e simplificar o controle de acesso à região.

Com o novo sistema, será possível gerenciar convidados e visitantes de forma rápida e eficiente, utilizando o WhatsApp como ferramenta principal de liberação, o que elimina a necessidade de listas físicas, convites impressos e protocolos manuais.

De acordo com a administração municipal, a expectativa é de que o sistema esteja totalmente operacional em cerca de 90 dias, proporcionando mais agilidade no atendimento e maior conforto aos moradores e proprietários.

