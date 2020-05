Prefeitura entrega pavimentação de prolongamentos de vias públicas na região do futuro Fórum de Ibaté

Crédito: Divulgação

Visando o crescimento ordenado do município, a Prefeitura de Ibaté entrega a pavimentação asfáltica nos prolongamentos da rua Paulino Carlos e da avenida São João, na região da Praça dos Três Poderes.

A pavimentação contempla os arredores da área doada pelo Município, ao governo estadual para a construção do novo prédio que abrigará o Fórum do Poder Judiciário da cidade.

O prefeito José Luiz Parella (PSDB) explica que a região tem se tornado um grande ponto turístico na cidade. “Iniciamos com a construção do novo Paço Municipal, fizemos a Praça dos Três Poderes, agora estamos finalizando o prédio da Câmara de Vereadores e seu entorno esperamos que, ao passar essa pandemia de coronavírus, o governo estadual possa liberar os recursos para a construção do novo Fórum, para o Poder Judiciário”, disse.

Todas as obras foram licitadas, e são acompanhadas e fiscalizadas pela equipe da engenharia e pelo próprio prefeito. “Acompanho de perto todos os serviços para não acontecer o que vemos em outros municípios, onde são empregadas materiais de má qualidade, que em poucos meses se deterioram”, apontou.

Neste ano já determinei que seja licitado o recape das ruas e avenidas que necessitam desses reparos, finalizou o Prefeito.

