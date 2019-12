Prefeitura divulga a programação da quarta semana do “Natal de Luzes e Sons Ibaté 2019”

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté divulga e convida toda a população para a quarta semana do “Natal Luzes e Sons Ibaté 2019”. Os eventos são gratuitos e acontecem a partir das 20 horas, Praça Central.

De acordo com a programação, nesta quinta-feira, 19, tem apresentação do Grupo Trinos Vocal, da Igreja Adventista de Ibaté. Na sexta-feira, 20, quem se apresenta é o Clube da Viola de Ibaté e Banda Marcial Municipal de Ibaté. No sábado, 21, terá muito samba e MPB com o grupo “Os Quarentões”. Fechando a semana, no domingo, 22, tem a participação da “Orquestra de Viola” de Torrinha, atividade em parceria com o Sesc São Carlos.

O prefeito José Luiz Parella fala das festividades natalinas. “Ano a ano a gente tem aumentado e melhorado a estrutura, dando mais segurança e conforto para quem vier para a Praça Central. Com isso, temos recebido um grandioso público de Ibaté e toda a grande região”, contou.

Além do monitoramento por câmeras, instalado em toda a cidade, a prefeitura também instalou câmeras de segurança na Praça Central, onde ocorrem todos os eventos. Os turistas e visitantes também podem utilizar internet gratuita e podem enviar aos amigos e familiares, ou postar em suas redes sociais, as fotos que tirarem na Praça Central.

Zé Parella convida a população ibateense e da região para mais um final de semana de eventos. “Venham vivenciar o clima natalino e passar momentos de alegria e descontração com seus familiares e amigos, aqui no nosso Natal de Luzes e Sons Ibaté 2019”, finalizou.

