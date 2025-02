Prefeitura de Itirapina divulga a programação do Carnaval 2025

Carnaval Itirapina - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Itirapina divulgou a programação oficial do Carnaval 2025, que acontecerá de 1º a 4 de março, na Praça da Matriz. O evento contará com quatro dias de muita folia, desfiles, blocos, DJs e shows ao vivo, garantindo diversão para todas as idades.

A festa começa no sábado (01/03) com o Desfile da Escola de Samba Voz do Morro e Blocos às 20h na Avenida 01, seguido de apresentações do DJ Guinexx e show da cantora Aline Braga e Banda, que promete agitar o público até a madrugada.

No domingo (02/03), a programação inclui a Matinê Infantil às 15h e apresentações do DJ Guinexx à noite. Já na segunda-feira (03/03), haverá mais um desfile da Escola de Samba e blocos, seguido de atrações na Tenda Mix, encerrando com novo show de Aline Braga e Banda.

O Carnaval 2025 de Itirapina será encerrado na terça-feira (04/03) com mais uma Matinê Infantil e apresentações da banda Quarta Essência, além de sets do DJ Guinexx.

A Prefeitura reforça o convite para que moradores e visitantes participem da festa, celebrando juntos a cultura e a alegria do povo itirapinense. Todos os eventos são gratuitos.

Para mais informações e atualizações sobre a programação, acesse o site oficial da Prefeitura de Itirapina.

