Prefeitura de Ibaté vai seguir Decreto do Governo Estadual e mantém comércio fechado

A Prefeitura de Ibaté acatou na tarde desta sexta-feira, 03, a determinação do Governo do Estado e vai manter o comércio fechado na

cidade até o dia 07 de abril, conforme decreto estadual. O decreto municipal previa o fechamento do comércio e serviços considerados não

essenciais, até o dia 05 de abril.

A decisão segue as recomendações e orientações descritas no teor do decreto assinado pelo Governador João Dória, juntamente com a orientação

do Ministério Público, que estipulou o prazo de quarentena até o dia 07 de abril de 2020 (terça-feira), e visa proteger a população, além de

auxiliar na diminuição da propagação do vírus COVID-19, que tanto assola o mundo, sendo o Brasil atualmente, um dos focos da propagação no

cenário mundial.

Comerciantes e trabalhadores autônomos pedem à municipalidade de Ibaté a reabertura do comércio já nesta segunda-feira, 06 de abril, porém, a

determinação do governo estadual impede a abertura.

Na região central, o município e Dourado tentou retomar as atividades do comércio na última segunda-feira, 30 de março, mas foi advertido pelo

Governo do Estado.

O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, encaminhou oficio notificando o prefeito de Dourado, Juninho Rogante, a

manter o fechamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais e seguir as orientações que determinam a obrigatoriedade do regime de

quarentena em todo território paulista até o dia 07 de abril, informando que a Secretaria de Segurança Pública poderia impor ações penais para

aqueles que não cumprirem as recomendações.

As denúncias dos estabelecimentos que não estão em acordo com o decreto,podem continuar sendo realizadas através do Disque Denúncia, no telefone

3353.7243.

