segunda, 08 de setembro de 2025
Prefeitura de Ibaté trabalha para resolver problemas no Poço Popular e pede economia de água à população

08 Set 2025 - 12h03Por Jessica Carvalho R.
A Prefeitura Municipal de Ibaté informou que está atuando para solucionar as falhas ocorridas no Poço Popular, após a queima da bomba registrada na última quinta-feira (4). A empresa responsável foi acionada e já realizou a substituição do equipamento, instalando uma nova unidade.

Ações realizadas

Antes da troca, foi feita uma perfilagem ótica (filmagem) no poço para verificar possíveis danos estruturais. A inspeção detectou um rompimento na tubulação, que provocava a entrada de areia e pequenas pedras, apontado como a provável causa das falhas recorrentes.
Para corrigir o problema, foi realizado o assoreamento de 1,5 metro do poço, com a colocação de brita no ponto danificado, a fim de impedir a entrada de detritos. Após esse procedimento, uma nova bomba foi instalada e funcionou normalmente por cerca de três horas, mas apresentou queda no volume de água extraído e parou totalmente na manhã de domingo (7).

Próximas medidas

A empresa foi novamente acionada e deve iniciar nesta segunda-feira (8) a substituição do equipamento, retirando a bomba colocada no sábado e instalando uma nova. O serviço pode se estender até terça-feira (9). A administração municipal espera que, com essa nova intervenção, o problema seja resolvido de forma definitiva.

Orientação à população

Enquanto os trabalhos são executados, a Prefeitura de Ibaté pede que os moradores economizem água. As manobras necessárias estão sendo realizadas para reduzir os impactos da falta de abastecimento, especialmente nas áreas mais altas e no bairro São Benedito, que também podem afetar outras regiões da cidade.

