Prefeitura de Ibaté revitaliza sinalização horizontal das vias da cidade

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Dando sequência aos serviços de melhoria e segurança do trânsito da cidade, a Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Obras, está fazendo a pintura da Sinalização Horizontal de Trânsito nas ruas nos bairros São Benedito, Residencial Antônio Donatoni, Conjunto Habitacional Pedro Riccó da Silva (Popular) e nas rotatórias dos Trevos de Acesso.

De acordo com o secretário municipal de Obras de Ibaté, Daniel Luis Antonio Cardoso, o serviço já foi executado nas ruas e avenidas da região central da cidade e dos bairros Jardim Marina, Encanto do Planalto, Jardim Cruzado, Jardim Encanto do Planalto (Esfer), Jardim Menzani, Jardim Icaraí, Residencial Mariana, Vila Santa Terezinha e Vila Tamoio. “Além da pintura de faixas de pedestres, também estão sendo realizadas a pintura das travessias elevadas (passagem segura), lombadas, seta direcional, faixa central e de pare”, afirmou.

O trabalho, que vem sendo executado por empresa terceirizada, vencedora do processo licitatório, com a supervisão da Secretaria Municipal de Obras, consiste na aplicação de tinta específica acrescida de microesferas de vidro, tornando a sinalização refletiva para orientação noturna dos motoristas.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, ressalta que a revitalização da sinalização horizontal de trânsito garante segurança aos motoristas e pedestres. “O principal objetivo é proporcionar segurança aos usuários das vias, tanto motoristas quanto pedestres, ampliando a visibilidade da sinalização para evitar infrações e acidentes de trânsito”, afirmou.

O secretário de Obras fez questão de lembrar que a segunda etapa do recapeamento asfáltico está prevista para o próximo mês. “Fizemos o processo licitatório, tudo conforme a lei determina, portanto, em breve, a empresa que apresentou o menor preço, dará seguimento ao trabalho”, explicou.

Leia Também