Prefeitura de Ibaté retoma projeto de Educação e Saúde Bucal nas escolas municipais

A Prefeitura de Ibaté, por meio de uma ação conjunta entre as Secretarias de Saúde e de Educação, retomou o projeto de Educação e Saúde Bucal nas escolas da rede municipal de ensino. A iniciativa tem como objetivo principal conscientizar as crianças, desde a primeira infância, sobre a importância da higiene bucal e os cuidados necessários para prevenir doenças.

Com foco na prevenção de cáries, infecções dentárias, inflamações gengivais, dores e demais problemas bucais a longo prazo, o projeto busca promover hábitos saudáveis entre os estudantes por meio de atividades práticas e educativas.

Entre as ações realizadas, os alunos participaram de uma palestra sobre cuidados com a saúde bucal, além de uma dinâmica de escovação supervisionada. Ao final, todas as crianças receberam kits de escovação, permitindo que o aprendizado seja aplicado de forma orientada em casa.

A atividade contou com a participação da dentista Dra. Fabiana Blotta Pellicano, servidora da rede municipal e atuante no PSF do Jardim Cruzado, além da auxiliar odontológica Mabia Sena. As agentes comunitárias de saúde Elaine Carvalho e Aparecida Matos também estiveram presentes, prestando apoio durante toda a ação.

