Prefeitura de Ibaté repassa R$ 510 mil do Fundeb aos professores do município

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Educação, vai repassar o resíduo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), aos professores da rede municipal de Educação.

Os recursos são relativos aos 60% da verba e serão repartidos entre os profissionais de Educação. No total serão injetados R$ 510 mil na economia da cidade e região. “Dependendo do vínculo, cada educador poderá receber de R$ 1,8 mil a R$ 5 mil. Com certeza, esse dinheiro vai ajudar nossos educadores, complementando a sua renda familiar”, comentou o prefeito José Luiz Parella.

De acordo com Parella, o pagamento foi depositado na conta dos professores terça-feira, 21. “Com isso, reafirmamos nosso compromisso, respeito e carinho, para com os professores da rede municipal de Ibaté. Seguimos trabalhando sempre com a intenção de valorizar, cada vez mais, esses profissionais que merecem nosso apreço, pois têm o dom de ensinar e educar nossas crianças, muitas vezes, fazendo o papel de seus pais e familiares”, afirmou.

O prefeito ressalta que o repasse é merecido, pois os educadores vêm exercendo com afinco, dedicação e seriedade a profissão, dando para as crianças carinho, atenção e o principal, ensinando-as a serem pessoas melhores no futuro. “Os nossos educadores têm melhorado os índices educacionais de Ibaté e nada mais justo do que repassar esse resíduo, que advém da economia e respeito ao dinheiro público, marcas da nossa gestão municipal”, afirmou.

Parella fez questão de lembrar que mudou a história de Ibaté e não foi diferente na Educação. “Todos se lembram de que em 2005 não havia escola suficiente para as nossas crianças. Construímos novas unidades escolares municipais durante as minhas gestões; atualmente oferecemos merenda escolar de qualidade, o que ajuda no ensino das nossas crianças e não atrasamos salários dos nossos servidores, pelo contrário, todos recebem antes do quinto dia útil”, finalizou.

