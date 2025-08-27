Prefeitura de Ibaté remove tronco de árvore que obstruía calçada e rua no Jardim Mariana

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realizou nesta semana a remoção de um tronco de árvore que permanecia há anos em local inadequado, na Rua Francisco Silva, no Jardim Mariana.

O tronco, que estava cercado por uma barreira de cimento, ocupava parte da calçada e se estendia até a via, dificultando o acesso de pedestres e motoristas. A situação representava risco à mobilidade urbana, especialmente para pessoas com deficiência, idosos e mães com carrinhos de bebê.

Segundo a administração municipal, a ação tem como objetivo melhorar a acessibilidade e a segurança no bairro, garantindo trânsito livre e seguro. Após a retirada, o trecho passará por reparos e readequações na calçada e na via.

