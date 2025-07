Prefeitura de Ibaté regulamenta regime de trabalho dos servidores da Educação durante o recesso escolar

Diferente de anos anteriores, todos os servidores da Educação agora passam a contar com esse período de recesso, benefício que não era praticado anteriormente. No entanto, para assegurar o funcionamento do plantão de férias e a merenda nas férias, voltados ao atendimento de alunos em situação de vulnerabilidade, parte dos profissionais atuará em regime de escala.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores da educação e a continuidade dos serviços prestados às famílias ibateenses durante o período do recesso.

A Prefeitura de Ibaté publicou o Decreto nº 3.400/2025, que define o recesso escolar da Rede Municipal de Ensino entre os dias 7 e 18 de julho e garante uma pausa nas atividades pedagógicas, conforme o calendário letivo.