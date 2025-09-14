Prefeitura recupera poço em Ibaté

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, concluiu a recuperação de um dos poços do Centro de Produção e Reservação da Horta Municipal, considerado o mais antigo da cidade. Perfurado na década de 1970, durante a gestão do ex-prefeito Nelson Rodrigues, o poço voltou a operar com maior eficiência após passar por um processo completo de modernização.

Com o desgaste natural da estrutura ao longo dos anos, a administração municipal precisou desativar temporariamente o poço em 2025 para realizar a substituição integral da tubulação, instalação de cabeamento novo e equipamentos mais modernos. As melhorias já demonstram resultados positivos, com aumento de mais de 50 mil litros por hora na capacidade de produção, fortalecendo o sistema de abastecimento de água da região.

Apesar do avanço, o município ainda enfrenta desafios relacionados à perda parcial da capacidade de produção do Poço Popular, que impacta o fornecimento contínuo de água em alguns bairros. Para minimizar os transtornos à população, a Prefeitura está atuando em duas frentes simultaneamente: recuperando os poços mais antigos e garantindo a manutenção da rede de abastecimento em funcionamento.

De acordo com a Secretaria de Obras e Saneamento, o sistema de captação da cidade, em grande parte antigo, exige intervenções constantes e planejamento técnico. Ainda assim, cada obra concluída representa um passo importante no compromisso da atual gestão em assegurar o fornecimento regular e de qualidade de água para todos os moradores de Ibaté.

