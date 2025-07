Prefeitura de Ibaté realiza Operação Cerol e intensifica fiscalização em comércios e áreas públicas

Crédito: Lourival Izaque

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da equipe de Fiscalização e da Guarda Civil Municipal, realizou a Operação Cerol, com o objetivo de coibir o uso e a comercialização de linhas cortantes no município, prática proibida por lei local devido ao alto risco de acidentes.

Durante a operação, oito estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, sendo quatro localizados no Jardim Cruzado e os demais nos bairros Jardim América, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Icaraí e Bairro Popular.

Todos os comerciantes foram orientados quanto aos perigos do cerol e informados sobre as penalidades previstas em lei para quem comercializa ou permite o uso da linha com substâncias cortantes, como multa e cassação da licença de funcionamento.

Além disso, alguns estabelecimentos foram notificados por pendências documentais que impedem seu funcionamento regular.

Durante a ação, carretéis de linhas com cerol foram apreendidos nas proximidades de um comércio no Jardim Cruzado. As linhas foram abandonadas por adolescentes que estavam empinando pipas no local e abandonaram os carretéis ao perceberem a aproximação da fiscalização.

A Prefeitura alerta que a fiscalização continuará de forma rigorosa, inclusive com o monitoramento de crianças e adolescentes que forem flagrados utilizando linha com cerol. De acordo com a legislação municipal vigente, os pais ou responsáveis podem ser multados caso os menores estejam envolvidos com esse tipo de prática.

A administração municipal reforça que, principalmente durante o período de férias escolares, o risco de acidentes com cerol aumenta significativamente, podendo causar lesões graves em pedestres, ciclistas e motociclistas.

Como medida preventiva, o município também está promovendo ações de conscientização nas escolas, por meio de palestras educativas com os estudantes, abordando os perigos do cerol e incentivando o uso seguro e responsável de pipas.

