Prefeitura de Ibaté realiza encerramento do Programa de Trânsito "Clube do Bem-te-vi"

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou nesta quarta-feira (15), o encerramento do programa educativo de trânsito "Clube do Bem-te-vi", coordenado e desenvolvido pela Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização do Detran-SP em parceria com a Polícia Militar. O evento aconteceu na escola Julio Benedito Mendes.

A ação educativa do "Clube do Bem-te-vi" teve como objetivo transmitir os princípios básicos de segurança no trânsito, procurando conscientizar as crianças sobre a importância de manterem preservadas a sua integridade física e a de seus semelhantes quando estiverem utilizando as vias públicas como pedestres, ciclistas ou passageiros, contribuindo para a formação de uma consciência cidadã.

O programa contemplou as escolas da rede municipal de ensino de Ibaté Profª Neusa Milori Freddi, Profª Maria Luiza Batistela Danieli, Antônio Deval, Alice Rossito Cervoni, Vera Helena Trinta Pulcinelli e Brasilina Teixeira Ianoni.

Durante a solenidade, os alunos ganhadores do concurso de melhor desenho de cada escola, receberam uma mochila, uma camiseta e um certificado como premiação pela participação no programa.

Estiveram presentes no evento, Danielle Garcia Chaves, Secretária de Educação e Cultura, Mauro Antônio Gumero Voltarelli, Gerente de Educação do Detran de São Paulo, Major PM Cleber Câmara Bortolassi, Sandra Matos Simões, Diretora da Apae Ibaté, Edison Fernando da Silva, Secretário de Governo, Cb PM Lígia do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

SOBRE O PROGRAMA

O Clube do Bem-te-vi, existe há mais de 30 anos e leva a educação de trânsito para crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental do Estado de São Paulo. Desde sua criação, o programa já atendeu 1.650.879 alunos de mais de 4,9 mil entidades entre escolas e Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes).

O programa é desenvolvido por meio de palestras com duração aproximada de 50 minutos, com a presença dos professores. Durante as apresentações, são compartilhados princípios básicos de segurança no trânsito, como as formas corretas de atravessar a rua, de andar de bicicleta nas vias, de usar o capacete, o cinto de segurança, a “cadeirinha” e o assento de elevação, além de alertas sobre as precauções necessárias ao utilizar o celular enquanto caminha pelas ruas.

Leia Também