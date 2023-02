Prefeitura de Ibaté realiza duas Matinês de Carnaval para as crianças

A criançada vai se divertir com a Matinê de Carnaval que está sendo preparada pela Prefeitura de Ibaté. O evento, que já se tornou uma tradição na cidade, após dois anos sem a realização por conta da pandemia do Coronavírus, retorna neste ano, está marcado para acontecer nos dias 19 e 21 de fevereiro, das 15h às 18h, na Pirâmide da Mata do Alemão.

O prefeito José Luiz Parella conta que a Prefeitura preparou uma programação muito especial para as crianças. “Serão duas matinês de muita diversão com a Turma do Mickey, Turma da Mônica, apresentação do cantor Junior Karrerah, brincadeiras, marchinhas de Carnaval, picolé, suco e água para que as crianças tenham um dia diferente e comemorem com muita alegria, essa festa popular brasileira”, afirmou.

Como em todos os outros anos, os adultos só entram acompanhados de criança. “A festa é realizada para que as nossas crianças se divirtam e aproveitem melhor. Assim sendo, os adultos só poderão entrar com seus filhos, sobrinhos, netos, enfim, acompanhados de um pequenino, caso contrário, não poderão entrar na Pirâmide”, contou o prefeito.

O prefeito convida a garotada para participar da Matinê de Carnaval 2023. "Gostaria de convidar todas a crianças de Ibaté para irem à Pirâmide da Mata do Alemão, nos dias 19 e 21 de fevereiro, das 15h às 18h" finalizou.

A Pirâmide da Mata do Alemão é um local seguro, amplo e com capacidade para acolher confortavelmente os pequeninos foliões ibateenses e de toda a região.

