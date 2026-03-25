Prefeitura de IbatÃ© realiza desvio de rede de Ã¡gua para continuidade de obra de passarela no Jardim Bandeirantes

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está executando o desvio da ligação de água em uma obra localizada em uma rua do bairro Jardim Bandeirantes, onde está sendo construída uma passarela.

De acordo com a Secretaria, a intervenção é necessária porque a estrutura da passarela atinge o encanamento de água já existente no local. Para garantir o andamento da obra sem comprometer o abastecimento e a integridade da rede, foi preciso realizar o desvio da tubulação.

Ainda segundo a Prefeitura, o serviço faz parte das etapas previstas no cronograma e tem como objetivo assegurar que a construção ocorra de forma segura, seguindo os padrões técnicos exigidos, evitando problemas futuros tanto na estrutura da passarela quanto no sistema de abastecimento de água.

Com a conclusão do desvio da rede, a obra da passarela terá continuidade normalmente. A construção tem como principal objetivo melhorar a mobilidade urbana e aumentar a segurança dos moradores que utilizam diariamente o trecho.

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