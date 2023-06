Prefeitura de Ibaté realiza dedetização para eliminação de pragas

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou nesta segunda-feira (26), o serviço de dedetização, desratização e descorpinização.

O trabalho está sendo executado pela empresa Marlene da Silva Imunizadora EPP, empresa contratada através de processo licitatório, em toda a rede de esgoto e bueiros da cidade, tendo efeito imediato contra baratas, escorpiões, aranhas, ratos e outros insetos, bem como, no combate ao mosquito Aedes Aegypti, causador da Dengue e outras doenças que podem ser fatais.

Paula Salezzi Fiorani, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, destaca que a empresa, que é composta por profissionais altamente qualificados, possui todas as licenças exigidas para realizar os procedimentos, seguindo todas as recomendações do fabricante, do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. “O produto utilizado não oferece risco à saúde humana, mas elimina todo foco de pragas”, esclarece.

A Prefeitura orienta os proprietários de lotes e terrenos na cidade para que façam regularmente a limpeza desses espaços a fim de colaborarem com a eliminação de pragas, e ressalta que a Fiscalização Municipal segue notificando e autuando aqueles que não mantém suas áreas limpas. “Cada um tem que fazer a sua parte. Pedimos a toda população que limpem seus terrenos e quintais, a remoção de todo tipo de lixo contribui para o não aparecimento de baratas que servem de alimento para o escorpião, já que o mesmo é um predador. Retirem o entulho, removam os materiais de construção, como tijolos, telhas e madeiras que estejam encostados nos muros, esses materiais favorecem a procriação do escorpião”, explicou

Leia Também