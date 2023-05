Prefeitura de Ibaté realiza audiência pública sobre nova concessão de transporte urbano

Secretários Municipais Édison Fernando e Daniel Cardoso, Governo, Obras e Serviços Públicos - Rodrigo Franco Viação Paraty -

A Prefeitura Municipal de Ibaté realizou na última sexta-feira, 28 de abril, nas dependências do Paço Municipal, uma audiência pública referente a nova concessão dos serviços de transporte público coletivo urbano, ou seja, o transporte interno no Município de Ibaté.

Hoje o município já conta com transporte coletivo concedido, o qual vem sendo realizado há vários anos pela Viação Paraty, entretanto, como é visível, o número de bairros aumentou em Ibaté. Foram inaugurados vários novos empreendimentos imobiliários que não estavam previstos na concessão vigente atualmente, tais como Jd. Domingos Valério, Jardim do Bosque, Parque Primavera, Residencial José Giro, Conjunto Habitacional Antonio Moreira (CDHU), Jardim das Palmeiras II, exigindo uma readequação das linhas.

Rodrigo Franco e Lauriberto Lagnor Junior, representantes da empresa Viação Paraty, apontaram que outro fato importante é a necessidade da readequação dos custos de manutenção dos serviços. “Gastos fixos, como funcionários, manutenção de frota e o constante aumento dos preços dos combustíveis, trouxeram à Paraty, um desequilíbrio econômico-financeiro”.

A pandemia da Covid-19 também foi fator determinante para esse desequilíbrio, não só no transporte coletivo, assim como as demais áreas, foram frontalmente atingidas. “Sofremos uma queda expressiva no número de usuários dos serviços, número esse que ainda não voltaram ao patamar pré-pandemia, ou seja, os custos fixos aumentaram, entretanto, a quantidade de usuários diminuiu, contribuindo com o desequilíbrio contratual”, disse Rodrigo Franco.

Durante a audiência pública os Secretários Municipais Édison Fernando e Daniel Cardoso, Governo, Obras e Serviços Públicos, respectivamente, apresentaram a proposta da nova concessão, a qual terá 3 linhas, sendo uma no Jardim Cruzado/Centro/Popular, a segunda Icaraí/Santa Terezinha e a terceira São Benedito/Centro, além de uma linha adicional para atendimento do Distrito Industrial.

Nenhum bairro ficará sem transporte coletivo, todos os bairros que já são atendidos, permanecerão e os novos bairros já constituídos, terão a partir da nova concessão o atendimento, com a realização do serviço de integração entre as linhas, sem a cobrança adicional de tarifa, ou seja, com uma única passagem o usuário poderá, dentro de um período estabelecido, utilizar mais de uma linha para seu deslocamento.

Estão previstos 3 pontos de integração, sendo o principal a Nova Rodoviária Municipal, que será inaugurada em breve. “Importante destacar que a partir da nova concessão, o Distrito Industrial passa a ter transporte público, o que vem ao encontro do desenvolvimento da Área Industrial e da geração de empregos, essa é só mais uma das ações feitas ao longo dos anos para criar postos de trabalho em Ibaté, pois além de dar condições aos empresários, a Prefeitura quer trazer conforto aos trabalhadores”, destacou o Prefeito José Luis Parella.

A audiência foi divulgada via Diário Oficial Eletrônico do Município, além de convite realizado à Câmara Municipal para a participação dos Vereadores. Na ocasião, o processo de concessão dos serviços de transporte segue os próximos passos conforme legislação vigente.

