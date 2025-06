Prefeitura de Ibaté realiza ação emergencial para acolher pessoas em situação de rua diante da queda

Na tarde desta terça-feira, 24 de junho, a Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio de uma força-tarefa envolvendo a Secretaria Municipal de Assistência Social, Guarda Municipal e Defesa Civil, realizou uma ação emergencial de busca ativa para oferecer acolhimento a pessoas em situação de rua, em razão da queda brusca de temperatura registrada na cidade.

As equipes percorreram diversos pontos do município identificando e abordando pessoas em vulnerabilidade, com o objetivo de garantir abrigo, alimentação, banho e apoio social na Casa de Passagem.



Para aqueles que optaram por não aceitar o acolhimento, foram entregues cobertores, visando minimizar os impactos do frio intenso.

A Secretária de Assistência Social, Jacqueline Barbosa, acompanhou a ação de perto, reforçando a importância de garantir proteção à população mais vulnerável, especialmente em períodos de instabilidade climática.



O prefeito Ronaldo Venturi destacou o compromisso da gestão com o bem-estar social:

“Nosso dever é garantir dignidade e cuidado para todos os ibateenses, principalmente para quem mais precisa. Ações como essa mostram que temos uma equipe comprometida em proteger vidas, especialmente em momentos de emergência como esse,” afirmou o prefeito.



A Prefeitura de Ibaté segue mobilizada para atender prontamente as demandas sociais e solicita o apoio da população para informar, por meio dos canais oficiais do município, a presença de pessoas em situação de rua que precisem de ajuda.

