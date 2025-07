Prefeitura de Ibaté realiza abertura da 2ª edição do “Julho das Pretas”

A abertura foi marcada por momentos de emoção, valorização e reafirmação do compromisso com a equidade racial e de gênero. A programação contou com leitura compartilhada, palestra temática e uma homenagem especial a mulheres negras que se destacam na comunidade.

O encontro reforça o posicionamento do município no enfrentamento ao racismo estrutural e na promoção do respeito à diversidade, reconhecendo o papel fundamental das mulheres negras na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A ação integra o calendário de atividades do mês de julho, voltado à valorização da cultura e da luta da população negra, especialmente das mulheres, que historicamente enfrentam múltiplas formas de desigualdade.

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal das Relações Étnico-Raciais, realizou na manhã desta terça-feira (08) a abertura da 2ª edição do “Julho das Pretas”, com o tema “Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver”.