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sábado, 28 de março de 2026
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Prefeitura de Ibaté promove palestra sobre assédio moral para servidores municipais

28 Mar 2026 - 16h27Por Jessica Carvalho R
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Prefeitura de Ibaté promove palestra sobre assédio moral para servidores municipais -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Governo, realizou nesta sexta-feira (27) mais uma palestra voltada à conscientização sobre assédio moral no ambiente de trabalho. O encontro aconteceu no auditório do Paço Municipal e reuniu servidores, secretários e o prefeito Ronaldo Venturi.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos profissionais do serviço público e a promoção de um ambiente de trabalho baseado no respeito. Durante a atividade, foram discutidos conceitos, exemplos práticos e orientações sobre como identificar, prevenir e combater situações de assédio moral.

A palestra foi conduzida pelo juiz titular da Primeira Vara da Família, Paulo Cesar Scanavez, que destacou a importância da informação e da conscientização para evitar práticas abusivas no ambiente profissional.

A ação faz parte de uma série de iniciativas voltadas à capacitação e ao bem-estar dos servidores municipais. De acordo com a Prefeitura, novas palestras serão realizadas nos próximos meses, com o objetivo de ampliar o alcance do tema e envolver todos os funcionários da administração pública.

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