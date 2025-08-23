(16) 99963-6036
Prefeitura de Ibaté promove manhã de serviços e lazer neste sábado

23 Ago 2025 - 08h04Por Jéssica C.R.
A Prefeitura de Ibaté convida a população para participar de uma manhã especial com serviços gratuitos, lazer e diversão para toda a família, neste sábado (23/08), das 9h às 13h, na Praça do CDHU, localizada na Avenida Santa Rufina.

O evento contará com uma série de atendimentos voltados à saúde, cidadania e bem-estar, além de atividades recreativas para as crianças.

Serviços disponíveis

Saúde e Bem-estar: atendimento médico e odontológico, vacinação de pets e corte de cabelo gratuito.

Cidadania e apoio ao cidadão: atualização do Cadastro Único, balcão de empregos, consultas sobre o REFIS, inscrições em cursos culturais e atendimento do CDHU Móvel para cadastro e renegociação de dívidas.

Diversão garantida

As crianças terão uma programação especial com pipoca, algodão-doce, cama elástica, brinquedos infláveis e apresentação da Banda Marcial. Haverá ainda atividades de zumba para toda a comunidade.

Documentos necessários para atendimento

Setor de Finanças: conta de água e carnê de IPTU.

Setor de Cultura: CPF, RG e comprovante de endereço. Menores devem apresentar documentos dos responsáveis.

Desenvolvimento Econômico (Balcão de Empregos): currículo (sem necessidade de foto).

Cadastro Único: RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, conta de água ou luz atualizada, declaração escolar (para menores), certidão de nascimento (sem RG) e certidão de óbito em caso de falecimento de algum membro da família.

 

