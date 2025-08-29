Prefeitura de Ibaté promove ação sobre a importância da amamentação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última terça-feira (27), uma ação especial na UBS e PSF do bairro Cruzado, voltada para mães, gestantes e suas famílias, em celebração e conscientização sobre a importância da amamentação.

O encontro teve como objetivo oferecer informação, acolhimento e incentivo a práticas que garantem o desenvolvimento saudável na primeira infância, com foco no fortalecimento do vínculo afetivo e na promoção da saúde materno-infantil.

Durante a programação, profissionais de saúde abordaram temas essenciais relacionados ao aleitamento materno, como:

Benefícios do aleitamento para mãe e bebê;

Cuidados com a mama e a pele do recém-nascido;

Importância e atuação dos bancos de leite humano;

Orientações sobre manobras de desengasgo;

Rede de apoio à amamentação;

Estreitamento do vínculo afetivo por meio da amamentação.

O evento contou com a participação da Presidente da Câmara, Viviane da ONG, e dos vereadores Jaque Motta e Val Construtor, que reforçaram a importância de iniciativas como essa para o bem-estar das famílias ibateenses.

