Prefeitura de Ibaté promove ação sobre a importância da amamentação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última terça-feira (27), uma ação especial na UBS e PSF do bairro Cruzado, voltada para mães, gestantes e suas famílias, em celebração e conscientização sobre a importância da amamentação.
O encontro teve como objetivo oferecer informação, acolhimento e incentivo a práticas que garantem o desenvolvimento saudável na primeira infância, com foco no fortalecimento do vínculo afetivo e na promoção da saúde materno-infantil.
Durante a programação, profissionais de saúde abordaram temas essenciais relacionados ao aleitamento materno, como:
- Benefícios do aleitamento para mãe e bebê;
- Cuidados com a mama e a pele do recém-nascido;
- Importância e atuação dos bancos de leite humano;
- Orientações sobre manobras de desengasgo;
- Rede de apoio à amamentação;
- Estreitamento do vínculo afetivo por meio da amamentação.
O evento contou com a participação da Presidente da Câmara, Viviane da ONG, e dos vereadores Jaque Motta e Val Construtor, que reforçaram a importância de iniciativas como essa para o bem-estar das famílias ibateenses.