Prefeitura de Ibaté passa a entregar kit de higiene para pacientes internados no hospital

Kits que estão sendo entregues aos pacientes -

Uma nova ação implantada pela Prefeitura de Ibaté está garantindo mais dignidade e cuidado aos pacientes internados no Hospital Municipal de Ibaté.

À partir de agora, todos os pacientes que passam por internação recebem um kit de higiene contendo escova de dentes, pasta dental, sabonete, shampoo e pente.

A iniciativa foi apresentada ao prefeito pelo Secretário Municipal de Saúde, Diangeles Chagas e pela coordenadora do hospital, Andréa Escaramuzi, que destacaram os benefícios da medida.

"A distribuição do kit de higiene no momento da internação hospitalar é uma ação simples, mas de grande impacto. Ela garante dignidade ao paciente, promove o autocuidado e contribui diretamente para a prevenção de infecções, reforçando a segurança e a humanização do atendimento", explicou o Secretário de Saúde, Diangeles Chagas.



Antes desta ação, os pacientes não contavam com esses itens básicos durante a internação. A implantação do kit de higiene representa mais um avanço na qualidade do atendimento prestado pelo sistema de saúde municipal.



O prefeito Ronaldo Venturi ressaltou que a humanização dos serviços de saúde tem sido uma das prioridades de sua gestão. "Estamos trabalhando para oferecer um atendimento cada vez mais digno e acolhedor à população. Pequenas atitudes, como a entrega desse kit, fazem uma grande diferença no dia a dia de quem precisa do serviço público de saúde", afirmou o prefeito.

A novidade já está em vigor e vem sendo bem recebida por pacientes e familiares.

