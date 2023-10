Prefeitura de Ibaté leva palestra sobre segurança no trânsito a jovens de escolas estaduais

Encontros abordam diversos temas relevantes, como os princípios de segurança no trânsito - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio do Departamento Municipal de Trânsito e da Guarda Civil Municipal de Ibaté, está promovendo palestras nas escolas da Rede Estadual de Ensino, sobre a Importância da Segurança no Trânsito para alunos e futuros condutores.

A iniciativa tem como objetivo transmitir conhecimentos fundamentais aos adolescentes, preparando-os para se tornarem condutores responsáveis no futuro. A palestrante, GCMI, Joice Fabiana de Souza, juntamente com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Tenente Coronel Nelson Brito foram os articuladores desses encontros com a comunidade escolar.

“Hoje nosso público alvo está voltado para crianças e adolescentes, com o intuito de torná-los cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar a vida e o cotidiano. Pessoas com valores, como respeito, cordialidade, empatia e senso de responsabilidade”, destacou Joice.

Os encontros abordam diversos temas relevantes, como os princípios de segurança no trânsito, a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, as regras de circulação, os cuidados com os pedestres e ciclistas, e a influência do comportamento do condutor na prevenção de acidentes. Além de destacar os riscos do consumo de álcool e drogas antes de dirigir, enfatizando a necessidade de evitar tais práticas.

Segundo o diretor de Trânsito, Tenente Coronel Nelson Brito, entre as diversas iniciativas tomadas pela Prefeitura, as palestras somam entre as inúmeras ações em prol da segurança dos nossos munícipes.

“Ensinar as normas de trânsito hoje nas escolas, é o mesmo que promover mudanças sociais e prevenir acidentes a médio e longo prazo, visto que esses alunos se tornarão adultos mais conscientes e responsáveis", concluiu Brito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também