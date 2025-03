Prefeitura de IbatÃ© lanÃ§a programa para regularizar comÃ©rcios de reciclagem de sucata

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

A medida busca garantir que as atividades sejam desenvolvidas de forma regularizada - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté está criando um programa para a regularização dos estabelecimentos que atuam no comércio de reciclagem de sucata no município. Como parte dessa iniciativa, a administração municipal realizou uma reunião com os proprietários desses estabelecimentos, convocados pelo setor de fiscalização.

De acordo com a Secretaria de Gestão de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Econômico e Social, o programa visa orientar e conscientizar os comerciantes sobre as normas vigentes, oferecendo apoio antes da aplicação de autuações. A medida busca garantir que as atividades sejam desenvolvidas de forma regularizada, contribuindo para a organização da cidade e a segurança da população.

Leia Também