Prefeitura de Ibaté investe R$ 289 mil em novas placas de nomenclatura de ruas

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está executando o trabalho de instalação de placas de nomenclatura de vias.

De acordo com o Secretário Municipal de Obras de Ibaté, Daniel Luis Antonio Cardoso, o trabalho está sendo realizado por uma empresa contratada através de processo licitatório.

Com letras maiores e mais visíveis, a substituição das sinalizações segue gradativamente, até alcançar todos os bairros da cidade. “O Município realizou um mapeamento dos bairros para a instalação das placas e, nesse primeiro momento, os bairros São Benedito e Jardim Icaraí já foram contemplados”, comentou o Secretário Municipal.

Além da nomenclatura das ruas e avenidas, as placas trazem ainda a identificação do bairro e a numeração do CEP da cidade. “Essa sinalização mais clara facilita o cotidiano dos cidadãos, que passam a encontrar os endereços de maneira mais ágil”, destaca.

A Secretaria trabalha também em melhorias na sinalização recebendo a revitalização, com reforço nas pinturas de solo das avenidas e demais vias, como faixas de pedestres, estacionamentos, além das faixas contínuas amarelas.

Para o prefeito José Luiz Parella, as mudanças são altamente benéficas, já que oferecem uma maior facilidade de visualização. “Os novos tamanhos das placas são de grande ajuda, pois facilitam a identificação das vias. Além de ser mais confortável e prático aos motoristas, acreditamos que esse novo padrão de sinalização também agilize o tráfego de quem busca um endereço, podendo até evitar acidentes de trânsito”, destacou o chefe do Executivo.

