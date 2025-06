Prefeitura de Ibaté investe em curso de APH para fortalecer atendimentos de urgência

A capacitação é direcionada aos servidores que atuam diretamente em ocorrências externas e emergenciais, com o objetivo de proporcionar mais preparo técnico, agilidade e segurança no atendimento à população. O curso foi estruturado em etapas, iniciando com a parte teórica e avançando para a prática, onde os participantes aplicaram os conhecimentos adquiridos em simulações realistas de ocorrências.

O prefeito Ronaldo Venturi acompanhou de perto as atividades práticas do curso, ao lado do Secretário Municipal de Saúde, Diangeles Chagas, e do Secretário Adjunto, Eduardo Oliveira. Ambos também participaram das simulações, atuando como agentes modelo, em uma demonstração de apoio e valorização aos profissionais da saúde.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância da qualificação contínua das equipes. “Investir na capacitação dos nossos profissionais de saúde é investir diretamente na vida da nossa população. Esse curso de APH é uma iniciativa que reforça o nosso compromisso em oferecer um atendimento mais ágil, técnico e seguro nas situações de urgência e emergência. Ver de perto o empenho e a dedicação de cada servidor me enche de orgulho e confiança de que estamos no caminho certo para uma saúde pública mais humana e eficiente”. Afirmou o prefeito Ronaldo Venturi.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais da saúde e, acima de tudo, com a proteção da vida dos cidadãos ibateenses.

A Prefeitura de Ibaté deu mais um passo importante para aprimorar o atendimento à população, com foco nas situações de urgência e emergência. Profissionais do Hospital Municipal estão participando de um curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), promovido pela RS Treinamentos e ministrado pelo experiente enfermeiro Roberto Geraldo da Silva.