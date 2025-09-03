Prefeitura de ibaté intensifica operação tapa-buracos

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria de Obras e Saneamento, segue avançando com os trabalhos de manutenção viária em diferentes pontos da cidade.

Nesta etapa, mais de 25 toneladas de massa asfáltica foram aplicadas, contemplando importantes vias de bairros como Jardim Menzani, Jardim Domingos Valério, Jardim Mariana e Jardim Icaraí.

Segundo a administração municipal, o objetivo da ação é garantir mais segurança e mobilidade para motoristas e pedestres, além de melhorar a trafegabilidade das ruas.

As equipes continuam em ritmo acelerado para atender outras regiões da cidade nos próximos dias, reforçando o compromisso da Prefeitura com a melhoria da infraestrutura urbana e o bem-estar da população.

